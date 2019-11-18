05 Сентября 2020
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Политика За рубежом
С-400 (2017) | Фото: Виталий Кузьмин

Индия получит российские С-400 к 2025 году

ЗРС С-400, предназначенные для Индии, уже запущены в производство, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Работы будут идти в соответствии с графиком.

Договор на поставку будет полностью исполнен в 2025 году, отметил Чемезов.

Он подтвердил, что Индия перечислила России аванс за ЗРС. Однако глава Ростеха не стал называть сумму, передает Regnum.

В октябре 2018 года "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.

Ранее называлась сумма контракта в 6 млрд долларов, что было вдвое больше, чем стоимость аналогичного количества С-400 для Китая.

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Индия получит российские С-400 к 2025 году

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Теги: индия, с-400



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Ранее 29.08.2019 10:25 Мск Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку С-400

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