05 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2016) | Фото:

СМИ: возвращение украинских кораблей связано с особым статусом Донбасса

Ожидаемая сегодня передача Украине ее кораблей, задержанных год назад за провокацию в Керченском проливе, связана со скорой встречей лидеров "Нормандской четверки", на которой могут согласовать параметры нового закона об особом статусе Донбасса. Об этом пишет украинское издание "Страна".
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Как сообщало Накануне.RU, Москва официально подтвердила, что встреча состоится до конца года. На днях в Париже, Берлине и Киеве назвали дату 9 декабря.

Решение Москвы передать Украине ее корабли достигнуто в рамках непубличных договоренностей, отмечает издание. Украинский президент Владимир Зеленский получит возможность укрепить свой имидж миротворца и защитника интересов страны (в которой корабли упорно называют "захваченными в плен"). Но взамен на встрече договорятся о нормах нового закона об особом статусе Донбасса, который, напомним, Рада должна принять до 31 декабря.

В пользу этой версии говорит тот факт, что ранее в Кремле заявляли, что встреча должна быть тщательно подготовлена, а ее результаты согласованы. И раз Москва дала согласие, то это условие выполняется. Так, сегодня в Киеве приезжает глава МИД Германии Хайко Маас.

В то же время издание подчеркивает, что Киев не хочет реальной реинтеграции Донбасса на условиях, прописанных в Минских соглашениях. А власти прямо заявляют, что особый статус никто давать не будет. Зеленскому эта встреча нужна для поддержания рейтинга, и для него важен сам процесс.

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СМИ: возвращение украинских кораблей связано с особым статусом Донбасса

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Теги: Украина, Донбасс, нормандская четверка, особый статус, Минские соглашения



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