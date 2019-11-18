СМИ: возвращение украинских кораблей связано с особым статусом Донбасса

Ожидаемая сегодня передача Украине ее кораблей, задержанных год назад за провокацию в Керченском проливе, связана со скорой встречей лидеров "Нормандской четверки", на которой могут согласовать параметры нового закона об особом статусе Донбасса. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Как сообщало Накануне.RU, Москва официально подтвердила, что встреча состоится до конца года. На днях в Париже, Берлине и Киеве назвали дату 9 декабря.

Решение Москвы передать Украине ее корабли достигнуто в рамках непубличных договоренностей, отмечает издание. Украинский президент Владимир Зеленский получит возможность укрепить свой имидж миротворца и защитника интересов страны (в которой корабли упорно называют "захваченными в плен"). Но взамен на встрече договорятся о нормах нового закона об особом статусе Донбасса, который, напомним, Рада должна принять до 31 декабря.

В пользу этой версии говорит тот факт, что ранее в Кремле заявляли, что встреча должна быть тщательно подготовлена, а ее результаты согласованы. И раз Москва дала согласие, то это условие выполняется. Так, сегодня в Киеве приезжает глава МИД Германии Хайко Маас.

В то же время издание подчеркивает, что Киев не хочет реальной реинтеграции Донбасса на условиях, прописанных в Минских соглашениях. А власти прямо заявляют, что особый статус никто давать не будет. Зеленскому эта встреча нужна для поддержания рейтинга, и для него важен сам процесс.