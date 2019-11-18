05 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье произошел пожар в здании Министерства юстиции

В Перми сегодня произошел пожар в здании Министерства юстиции РФ по Пермскому краю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

К тушению пожара привлекались 29 человек личного состава, 10 единиц техники, из них шесть единиц техники и 18 человек личного состава - от МЧС. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электрообогревателя, оставленного без присмотра.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы по факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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В Прикамье произошел пожар в здании Министерства юстиции

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Теги: Министерство юстиции, пожар, короткое замыкание, обогреватель



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