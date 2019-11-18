Захваченного два года назад в Сирии россиянина признали погибшим

Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Свидетельство о смерти, по данным издания, понадобилось его близким для решения бытовых проблем.

В мае 2019 года родственники получили свидетельство о его смерти, в котором было сказано, что "Цуркану Григорий Михайлович умер 12 октября 2017 года в г. Аш-Шула, провинция Дейр-эз-Зор, Сирия".

Как пояснил один из друзей Цуркану, все это время семья разыскивала его.

Родственники вели переговоры с представителями Минобороны и некими гражданскими людьми, которые представились им сотрудниками группы Вагнера.

О захвате в плен двоих россин и одного бойца сирийской армии в поселке Шоуля на западе Дейр-эз-Зора стало известно в сентябре 2017 года.

3 октября подконтрольным ИГ агентством "Амак" было опубликовано видео. На записи один из двух мужчин представляется Романом Васильевичем Заболотным, называет год и место своего рождения: 1979-й, поселок Рассвет Аксайского района Ростовской области, а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. По его словам, второй человек, сидящий рядом с ним - Цурканов Григорий Михайлович (1978-й, Домодедовский район, предположительно, Московской области).

Спустя несколько дней появилась информация, что их обоих казнили. "Коммерсант" отмечает, что найти их так и не смогли - ни живых, ни мертвых.