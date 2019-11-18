05 Сентября 2020
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флешмоб, автовокзал (2019) | Фото: vk.com/xmaodtp

Взяли пример с Екатеринбурга: сургутяне "обняли" площадку под строительство вокзала

Жители Сургута протестуют против строительства нового автовокзала на Грибоедовской развязке. В воскресенье около 300 сургутян провели флешмоб - они "обняли" участок, на котором должны возвести объект, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеть на этом участке вокзал сургутяне не хотят из-за большой транспортной нагрузки на район и вырубки зеленой зоны под строительство, которую сейчас жители используют, как парк.

Акцию протеста прокомментировал глава города Вадим Шувалов.

"Флешмоб против строительства автовокзала в районе Грибоедовской развязки указал мне на две вещи: во-первых, сургутяне - сильные и сплоченные люди, которые любят свой город. Я глубоко уважаю вас за это. Во-вторых, мы недостаточно рассказали о самом проекте, поэтому возникло много домыслов и слухов. Начнем активнее информировать население о планах по развитию инфраструктуры Сургута. Нас часто справедливо критикуют: за качество дорог, какие-то новые решения. Но любые преобразования требуют аккуратности, диалога, иногда компромисса. Приглашаю обсудить вопрос автовокзала вместе - распорядился запланировать встречу с жителями", - подчеркнул он.

флешмоб, автовокзал(2019)|Фото: vk.com/xmaodtp

Отметим, что ранее акции протеста с "обнимашками" проводили жители Екатеринбурга. В частности, горожане "обнимали" неофициальный символ города - недостроенную телебашню. Флешмобы не помогли - башню снесли, на ее месте ведется строительство ледовой арены.

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Взяли пример с Екатеринбурга: сургутяне "обняли" площадку под строительство вокзала

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Теги: вокзал, зеленая зона, флешмоб, Грибоедовская развязка



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