Жителей кузбасского Киселевска начали переселять в экологически чистый район

Киселевчан из поселка Дальние горы начали переселять в экологически чистый район Красный Камень. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона написал, что первый дом уже сдан, в него переселили 45 семей.

По словам губернатора, в шаговой доступности от дома есть школа, детские сады, поликлиника, но "главное - дом построен вдали от промышленных предприятий".

Еще 45 семей буду переселены в строящийся рядом дом.

Напомним, жители города попросили убежища в Канаде из-за плохой экологии. Горожане обратились за помощью к премьер министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу. Они записали видеообращение, в котором просят предоставить им статус беженцев.

"Этой зимой весь мир увидел наш черный снег, - говорится в видеообращении жителей Киселевска. - Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли".

В октябре местные жители обратились в Международный уголовный суд с жалобой на геноцид со стороны угледобывающих компаний, пишет Regnum.

Цивилев в своем Instagram сообщил после визита в Киселевск, что жителей переселят.