В ОНФ предложили запретить продажу алкоголя с 22 часов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил изменить время запрета на продажу алкоголя, снизив его вечернюю "границу" с 23 до 22 часов. На письмо ОНФ с этим предложением, направленное в профильные министерства, ссылается газета "Известия".

Таким образом в ОНФ предлагают бороться за показатели в рамках нацпроекта "Демография".

Организация предлагает внести поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" (171-ФЗ). Сейчас он позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета реализации спиртного в определенные дни — например, во время проведения массовых мероприятий.

Согласно КоАП, нарушение правил продаж алкоголя грозит юридическому лицу штрафом до 300 тыс. руб. с конфискацией товара.