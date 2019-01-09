В Тюмени осуждён бывший руководитель стройфирм за присвоение средств дольщиков

Центральный районный суд Тюмени признал бывшего генерального директора ЗАО "Тюменский строитель" и "Стройимпульс" Анатолия Санникова виновным в злоупотреблении полномочиями при расходовании средств дольщиков и налоговых преступлениях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2013 гг. обвиняемый заключил с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве жилого дома ГП-8 в районе улиц Тихая и Просторная на общую сумму свыше 219 млн рублей. Часть денежных средств, по версии следствия, была потрачена на цели, не связанные со строительством жилья, и свыше 16,9 млн рублей были присвоены Санниковым.

Следствие полагает, что использование Санниковым полномочий гендиректора строительной компании вопреки интересам организации повлекло фактически прекращение строительства дома и последующее банкротство фирмы.

Кроме того, по версии следствия, ЗАО "Тюменский строитель" под руководством обвиняемого не перечислило в 2012-2014 гг. в бюджет налог на доходы физлиц в сумме свыше 6 млн рублей, а ЗАО "Стройимпульс" под его же руководством — более 10,6 млн рублей. Утверждается, что всего было сокрыто 6 млн рублей.

Суд приговорил Санникова к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, независимо от их организационно-правовых форм.

Кроме того, судебным решением удовлетворён иск налоговой инспекции о взыскании с подсудимого более 6 млн рублей неуплаченных налогов в пользу Российской Федерации.