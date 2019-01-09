09 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Глава Мегиона получил представление из-за родителей, "воспитывавших" сына электрошокером

Закончено расследование двух "уголовок" четы из Мегиона, "воспитывавшей" сына электрошокером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Такие методы родители применяли при попустительстве сотрудников опеки, полагают в управлении. Во время расследования дела представления об устранении нарушений внесены в городской отдел полиции, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии, главе Мегиона и начальнику отдела опеки и попечительства.

Напомним, 34-летняя мать и 38-летний отец злоупотребляют спиртным, а своего ребенка "воспитывают" ремнем и электрошокером, за это они стали фигурантами дела о неисполнении своих обязанностей. Вскоре они получили ворую "уголовку" – по статье "Истязание несовершеннолетнего". Ранее супруги уже привлекались к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок изъят из семьи и сейчас живет у бабушки.

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Глава Мегиона получил представление из-за родителей, "воспитывавших" сына электрошокером

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Теги: электрошокер, уголовное дело, воспитание, родители, ребенок, Югра



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