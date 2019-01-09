Глава Мегиона получил представление из-за родителей, "воспитывавших" сына электрошокером

Такие методы родители применяли при попустительстве сотрудников опеки, полагают в управлении. Во время расследования дела представления об устранении нарушений внесены в городской отдел полиции, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии, главе Мегиона и начальнику отдела опеки и попечительства.

Напомним, 34-летняя мать и 38-летний отец злоупотребляют спиртным, а своего ребенка "воспитывают" ремнем и электрошокером, за это они стали фигурантами дела о неисполнении своих обязанностей. Вскоре они получили ворую "уголовку" – по статье "Истязание несовершеннолетнего". Ранее супруги уже привлекались к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок изъят из семьи и сейчас живет у бабушки.