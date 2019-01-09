09 Января 2019
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Политика За рубежом

В Индии против антитрудовой политики правительства протестовать вышли 200 млн человек

Профсоюзы и левые организации Индии с 8 января вывели на улицы около 200 млн человек на двухдневную акцию протеста, люди требуют увеличить минимальную зарплату и пенсии, добиваются от правительства социальных гарантий, рабочих мест для молодежи.

"Правительство проводит антиэкономическую и антитрудовую политику, которая вынудила нас начать эту забастовку. Например, цены на товары растут, и даже товары первой необходимости недоступны в магазинах по справедливой цене, и правительство, похоже, ничего с этим не делает", — приводят слова генерального секретаря Ассоциации сотрудников банков Индии Венкатачалама в СМИ.

Протестующие заявляют, что правительство забыло о защите интересов рабочих, к акции стали присоединяться крестьянские и фермерские объединения. Зафиксированы и стычки с полицией, перекрыты железные и автомобильные дороги. Рабочие и крестьяне объединились против власти. Это напоминает события столетней давности, но как отреагирует буржуазный класс в Индии на такие выступления?

Доктор исторических наук, левый политический деятель Вячеслав Тетекин считает, что протесты в Индии не обусловлены "местным колоритом" – скорее, это проявление общемировой тенденции. Напомним, что в республике все началось, как и во Франции, с забастовки против быстро растущих цен на бензин.

протесты в Индии, забостовка профсоюзов в Индии 8-9 января(2019)|Фото: twitter.com/apnnewsindia


"Индия - очень важный пример сопротивления, – говорит в беседе с Накануне.RU Тетекин. – Потому что сейчас у власти там находятся правые силы, правительство "Индийского национального конгресса" проводило более разумную политику, а сейчас правое правительство проводит политику "закручивания гаек", поэтому нарвалось на мощную реакцию населения. Идеи сопротивления Индии очень сильны, там существуют две коммунистические партии, и они достаточно популярные, они постоянно представлены в парламенте. То есть Индия – это страна, где коммунисты играют очень весомую роль, идеи социальной справедливости там очень сильны, этим объясняется большой протест, для многих неожиданный".

В сентябре прошлого года оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" провела забастовку. В октябре четыре сотни автозаправок приняли участие в акции протеста и прекратили свою работу на 24 часа – активисты требовали снизить акцизы на ключевые виды топлива. Сейчас к рабочим профсоюзам присоединились сотрудники промышленного, банковского, страхового и транспортного секторов, в поддержку протестов выступили студенты и даже представители федеральных СМИ, ведь повышение цен на товары и услуги касается каждого, как и отсутствие рабочих мест, маленькие пенсии и размер минимальной оплаты труда – так эксперты объясняют массовость протестов в Индии.

Франция, "желтые жилеты"(2018)|Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, что во Франции власти после аналогичных протестов пошли на уступки, официально введен мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо сроком на шесть месяцев, президент Эмманюэль Макрон в обращении к гражданам перед новым годом объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 100 евро за счет государственной казны и отмене с 2019 года обложения сверхурочных часов социальными сборами, а также попросил работодателей выплатить сотрудникам новогодние премии.

Россияне после новогодних праздников столкнулись с тотальным ростом цен – эксперты называют это первыми плодами вступающих в силу с 1 января реформ, в частности, повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, которое еще повлечет за собой рост цен на товары и услуги. В российских регионах снова начал дорожать бензин, повышение цен автомобилисты заметили в ночь на 5 января. В Совете Федерации рассматривают инициативу повышения МРОТ, но вряд ли минимальная оплата труда вырастет, на нее "нет денег".

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В Индии против антитрудовой политики правительства протестовать вышли 200 млн человек

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Теги: Индия, протесты, антисоиальная политика, рабочие, повышение цен на топливо



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