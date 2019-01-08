08 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Школьник из Ревды получит награду МЧС за спасение родных из горящего дома

15-летний Сергей Жуликов из Ревды получит от МЧС награду за спасение из горящего дома своих родных – младших сестры, брата и бабушки. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел рано утром 3 января на веранде дома, в котором дети гостили у бабушки с дедушкой на каникулах.

Огонь отрезал пути эвакуации. Пожилой мужчина смог самостоятельно выбраться из дома, но полученные ожоги не позволили ему вывести остальных членов семьи.

Бабушку, брата и сестру спас Сергей. Он последним покинул горящее здание.

Также мальчик помогал и пожарным. Подросток подробно описал планировку дома, указал, где могут находиться ценные вещи и документы.

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Школьник из Ревды получит награду МЧС за спасение родных из горящего дома

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Теги: школьник, сергей жуликов, пожар, ревда



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