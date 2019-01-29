Ключевая ставка в 2019 году может вырасти до 15% годовых, а рубль значительно подешеветь

2018 г. за последнюю "трехлетку" стал худшим для рубля - национальная валюта подешевела на 21%. На сегодня доллар стоит более 65 руб., до конца на фоне внешнеполитических событий курс может приблизиться к 70 руб., считают эксперты финансового рынка. При схожих прогнозах относительно курса рубля, мнения финансистов относительно ключевой ставки разошлись: от снижения до 6% годовых до скачка к отметке 15%, передает корреспондент Накануне.RU.

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Ключевые индикаторы экономики представители банковской сферы обсудили на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам года. Прогнозы аналитиков по ключевой ставке разные - от мега позитивных до резко негативных, отмечает доктор экономических наук, директор Института финансов и права УРГЭУ Максим Марамыгин. "Разброс прогнозов колоссальный - от 6% до 15% к концу года", - отметил он, добавив, что вероятнее всего, ставка будет повышена до 8%.

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 6,5-7%, считает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. Значительно выше она может подняться только в случае появления "черного лебедя" или экстраординарных санкций.

На ставку влияет внутренняя ситуация в стране, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, поэтому важными моментами станут рост НДС и "мусорная реформа", которая повлекла за собой увеличение тарифов. "Все это вкупе с зимним периодом вызывает повышение цен. В первом полугодии повышение ставки на наш взгляд вполне очевидно, мы можем увидеть 8% годовых. Вторая половина года покажет, куда мы движемся, последующее снижение до 7,25-7,5% не выглядит сказочным", - прогнозирует эксперт.

По прогнозу Марамыгина, курс доллара в 2019 г. не поднимется выше 69 руб., однако он напомнил, что валютные скачки в 2018 г. были вызваны мировыми колебаниями и угрозой рассмотрения санкций, и все эти риски остались. "В марте состоится рассмотрение самого жесткого санкционного пакета в отношении российской экономики. Если мы вспомним 2018 г., сам факт начала рассмотрения дестабилизировал рынок. Следовательно, март может быть не очень стабильным месяцем для рубля, курс может ослабнуть. Вполне возможно, что тогда же на валютный рынок вернется Банк России, это создаст дополнительное давление на курс", - рассказал Марамыгин.

Стоимость нефти сохранит влияние на курс российской валюты, считает Владимир Зотов, в связи с этим в течение года могут наблюдаться серьезные колебания курса.

"Я вижу широкий диапазон - от 50 руб. до 70 руб. за доллар. В Европе настоящая зима, в газовых хранилищах осталось порядка 30% объемов, это значит, что они будут закупать газ и будет сильный приток валюты в страну. Даже с учетом закупок валюты Центробанком рубль может укрепиться очень сильно. С другой стороны, есть санкции, возможно, что на пике паники доллар может подскочить выше 70 руб.", - поделился своим мнением Евгений Болотин.