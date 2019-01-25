В "Газпром газораспределение Север" объяснили многомиллионные счета за подключение ишимцев к газу

Региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров прокомментировал многомиллионные счета, которые получают жители Ишима и Ишимского района, желающие подключить свои дома к природному газу, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, газоснабжающая организация по закону не имеет права отказать заявителю в выдаче технических условий.

Жителю села Пахомово было разъяснено, что на данный момент ГРС, снабжающая газом населенный пункт Пахомова, работает на предельной мощности, возможности подключать новых абонентов нет. Ближайшей точкой подключения в настоящее время является ГРС Карасуль, расстояние от нее до домовладения составляет 41 км. Стоимость подключения рассчитывается в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Напомним, об инциденте рассказали в группе "Ишим пере Подслушано" социальной сети "ВКонтакте". Житель села Пахомово Антон Ш. получил договор о подключении своего дома к газу. Стоимость услуги составила более 28 млн 368 тыс. руб.

Автор сообщения отметил, что за такие деньги можно купить газифицированный подъезд в пятиэтажке. Как сообщил сам Антон Ш. в беседе с корреспондентом Накануне.RU, по вопросу подключения он обращался также в местную администрацию.

"Мне объяснили, что никаких льгот в отношении меня не будет, поскольку моя семья не относится ни к малоимущей, ни к малообеспеченной, ни к нуждающейся. Никакой статус не подходит ко мне, потому сказали ждать в общем порядке подключения. Собрал документы, и получил договор вот на такую сумму. Сказали, что если есть желание - ждите 2021 года. Скорее всего, будут проводить новую ветку. Однако она планируется уже много лет", - сообщил он.

В "Газпром межрегионгаз Север" сообщили, что в целях улучшения газификации в Тюменской области, в связи с высокой социальной значимостью для развития газоснабжения Ишимского, Казанского районов и Ишима, в программу газификации регионов РФ включен объект "Газопровод-отвод и ГРС "Ишим" Тюменской области.

Проектная документация по строительству нового газопровода-отвода и ГРС "Ишим" в настоящее время проходит Государственную экспертизу. Мощность новой ГРС, по заявлению Бориса Хачатурова, позволит покрыть все потребности в "голубом топливе".