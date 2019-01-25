В "Газпром газораспределение Север" объяснили многомиллионные счета за подключение ишимцев к газу

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

В "Газпром газораспределение Север" объяснили многомиллионные счета за подключение ишимцев к газу

Региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров прокомментировал многомиллионные счета, которые получают жители Ишима и Ишимского района, желающие подключить свои дома к природному газу, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, газоснабжающая организация по закону не имеет права отказать заявителю в выдаче технических условий.

Жителю села Пахомово было разъяснено, что на данный момент ГРС, снабжающая газом населенный пункт Пахомова, работает на предельной мощности, возможности подключать новых абонентов нет. Ближайшей точкой подключения в настоящее время является ГРС Карасуль, расстояние от нее до домовладения составляет 41 км. Стоимость подключения рассчитывается в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Напомним, об инциденте рассказали в группе "Ишим пере Подслушано" социальной сети "ВКонтакте". Житель села Пахомово Антон Ш. получил договор о подключении своего дома к газу. Стоимость услуги составила более 28 млн 368 тыс. руб.

Автор сообщения отметил, что за такие деньги можно купить газифицированный подъезд в пятиэтажке. Как сообщил сам Антон Ш. в беседе с корреспондентом Накануне.RU, по вопросу подключения он обращался также в местную администрацию.

"Мне объяснили, что никаких льгот в отношении меня не будет, поскольку моя семья не относится ни к малоимущей, ни к малообеспеченной, ни к нуждающейся. Никакой статус не подходит ко мне, потому сказали ждать в общем порядке подключения. Собрал документы, и получил договор вот на такую сумму. Сказали, что если есть желание - ждите 2021 года. Скорее всего, будут проводить новую ветку. Однако она планируется уже много лет", - сообщил он.

В "Газпром межрегионгаз Север" сообщили, что в целях улучшения газификации в Тюменской области, в связи с высокой социальной значимостью для развития газоснабжения Ишимского, Казанского районов и Ишима, в программу газификации регионов РФ включен объект "Газопровод-отвод и ГРС "Ишим" Тюменской области.

Проектная документация по строительству нового газопровода-отвода и ГРС "Ишим" в настоящее время проходит Государственную экспертизу. Мощность новой ГРС, по заявлению Бориса Хачатурова, позволит покрыть все потребности в "голубом топливе".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В "Газпром газораспределение Север" объяснили многомиллионные счета за подключение ишимцев к газу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газ, газификация, цена, счет, газпром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2019 09:05 Мск Жителям Тюменской области предлагают заплатить почти 30 млн за подключение домов к газу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 22

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети