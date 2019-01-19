Долг судом красен: в регионах хотят добиваться списания задолжности за газ "как в Чечне"

В сети обсуждают резонансное судебное решение, вынесенное Заводским районным судом Грозного (Чеченская Республика): по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд руб., признав их "безнадежными к взысканию".

В сети тут же появились комментарии, мол, такое решение принято из-за опасений массовых протестов в случае активного взыскания долгов по коммуналке.

Ответ не заставил себя ждать: "Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и будет опротестовывать решение чеченского суда. Заинтересовались судебным прецедентом и в других регионах: со словам "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям.

На сайте "Газпром межрегионгаз" имеется информация о крупнейших должниках всех регионов. Интересно, что Чеченская Республика не является лидером по объему долга и количеству должников (с долгом более 10 млн руб. на 1 ноября 2018 г.) – всего два должника: МУП "Теплоснабжение" г. Грозного (долг более 2,2 млрд руб.) и АО "ГУ ЖКХ" (82 млн руб.). Для сравнения, в Тверской области на 1 ноября было 63 должника с общей суммой 9 млрд руб.

Узнав об интересном судебном прецеденте уже в этот же день депутаты Смоленской областной думы Валерий Кузнецов, Андрей Шапошников и Александр Степченков обратились в прокуратуру региона с требованием добиться списания долгов жителей области за газ. По словам Шапошникова, социальное недовольство, которого опасаются в чеченской прокуратуре, есть не только в этой республике.

"А в других регионах какие-то другие люди живут? В общем, решили мы с товарищами по партии (КПРФ) обратиться с депутатским запросом в прокуратуру Смоленской области. Пусть изучат опыт чеченских коллег и обратятся в суд с аналогичным иском. У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял. Вот и проверим на деле эти конституционные принципы", - прокомментировал обращение депутат.

Следом обращение подготовил депутат из госсовета Чувашии Константин Степанов - он просит надзорный орган списать долги жителей республики за газ. Свое обращение Степанов мотивировал тем, что "Чувашия ничем не хуже Чечни". Депутат сообщает в своем обращении, что долг потребителей перед структурами "Газпрома" в регионе только за третий квартал 2018 года составляет около 3 млрд руб.

И вот еще одно обращение. На этот раз – из Башкортостана. "Очень рад, что прокуратура Чеченской республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к "Газпрому" о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен и поэтому сегодня составил депутатский запрос прокурору республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас", - пишет в соцсети башкирский депутат Дмитрий Чувилин.