Мурманские отделения "Почты России" приостановили продажу пива

В почтовых отделений Мурманска на неопределённый срок приостановили продажу пива из-за широкого общественного резонанса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Почта России" начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений. Представитель организации объяснил данный проект мерой по снижению оборота некачественной алкогольной продукции.

По словам представителя управления Федеральной почтовой связи Олеси Глушковой, пиво продавалось в четырёх почтовых отделениях северного города.

"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределённый срок", — цитирует её "РИА Новости".