18 Января 2019
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Общество Северо-Западный ФО

Мурманские отделения "Почты России" приостановили продажу пива

В почтовых отделений Мурманска на неопределённый срок приостановили продажу пива из-за широкого общественного резонанса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Почта России" начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений. Представитель организации объяснил данный проект мерой по снижению оборота некачественной алкогольной продукции.

По словам представителя управления Федеральной почтовой связи Олеси Глушковой, пиво продавалось в четырёх почтовых отделениях северного города.

"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределённый срок", — цитирует её "РИА Новости".

Почта России, отделение(2018)|Фото: Накануне.RU

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Мурманские отделения "Почты России" приостановили продажу пива

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Теги: Мурманск, Почта России, почта, пиво, алкоголь



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Ранее 15.01.2019 15:27 Мск "Почта России" начала торговать пивом

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