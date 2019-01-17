17 Января 2019
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"Надо отключать им свет!" - депутат предложила карать замерзающих жителей бараков

Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила отключать свет жителям неблагоустроенных домов, чтобы они не топили по ночам электричеством.

Как сообщает Чита.ру, такое заявление она сделала 17 января на заседании комитета ЖКХ, где обсуждалась проблема 50-миллионного долга Городского жилищно-эксплуатационного управления перед "Читаэнергосбытом".

"По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И всё, не будут топить", — цитирует Борисову агентство.

Местные журналисты отмечают, что читинские чиновники уже давно высказывают недовольство сложившейся ситуацией. В администрации города считают, что жильцы используют электричество для отопления незаконно и называют это кражей. Замглавы администрации по финансам Андрей Кефер возмущался, что "кража" электричества достигла таких масштабов, что жильцы некоторых бараков, которые официально находятся на печном отоплении, уже отказываются от закупок угля и дров.

Депутат Борисова избиралась в гордуму Читы от "Единой России". Характерно, что если верить ее биографической справке на сайте думы, то перед тем как начать политическую карьеру, будущий депутат несколько лет работала руководителем пресс-службы ОАО "Читаэнерго".

Напомним, что на днях куратор реформы электроэнергетики в стране, а ныне глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что Россия "бедная" и слишком "энергорасточительная" страна. По его словам, необходимо "решить вопрос" с ценами на электроэнергию. Чубайс пояснил, что в России они вдвое ниже мировых и назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии.

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"Надо отключать им свет!" - депутат предложила карать замерзающих жителей бараков

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Теги: Чита, бараки, незаконное отопление, электрическое отопление, коммунальные долги



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