Журналиста Елену Бойко выдали Украине. Политэмигранты не могут быть в России в безопасности?

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Украина

Журналиста Елену Бойко выдали Украине. Политэмигранты не могут быть в России в безопасности?

Журналист Елена Бойко была выдворена из РФ на Украину за нарушение миграционного законодательства. В 2015 г. она приехала в Россию из Львова, опасаясь угроз со стороны националистов и СБУ и, находясь в РФ, регулярно выступала с критикой нынешнего киевского режима.
Читайте также:

Однако российские власти пошли на выдачу журналиста Киеву. Известно, что она в настоящее время уже покинула территорию России. Российские власти пошли на это, даже несмотря на случай другой активистки – Марины Меньшиковой. Она не состояла в ополчении и не принимала участия в боевых действиях, поэтому оставалась вне поля зрения добровольческих ветеранских организаций. Однако вскоре после прибытия в украинское СИЗО Марина Меньшикова была найдена повешенной. До сих пор непонятно, идёт ли речь о суициде, или об убийстве.

Глава организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в беседе с Накануне.RU отметил, что последние несколько месяцев направлял запросы в поддержку ещё нескольких ополченцев и политических беженцев с территории Украины, находившихся под угрозой депортации из России. По его словам, это системная проблема.

"Не буду углубляться в вопрос о причинах, скажу лишь, что стремительность, с которой известный журналист была отдана на расправу киевским властям, а зная практику в украинских тюрьмах, иначе это назвать не получается, является опасным прецедентом для всех тех, кто так или иначе связан с Донбассом", - подчеркнул Антонов.

Общественник обратил внимание на то, что ситуация с Бойко может изменить отношение к России со стороны украинских политэмигрантов, ранее воспринимавших нашу страну как надёжный тыл.

"В последнее время все более активную роль в защите прав политзаключенных на территории Украины играет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, в ближайшее время мы направим ей официальный запрос, с просьбой оказать Елене Бойко всю возможную помощь", - рассказал Ростислав Антонов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Журналиста Елену Бойко выдали Украине. Политэмигранты не могут быть в России в безопасности?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Елена Бойко, Марина Меньшикова, политэмигранты, Ростислав Антонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 915

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети