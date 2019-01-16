Журналиста Елену Бойко выдали Украине. Политэмигранты не могут быть в России в безопасности?

Журналист Елена Бойко была выдворена из РФ на Украину за нарушение миграционного законодательства. В 2015 г. она приехала в Россию из Львова, опасаясь угроз со стороны националистов и СБУ и, находясь в РФ, регулярно выступала с критикой нынешнего киевского режима.

Однако российские власти пошли на выдачу журналиста Киеву. Известно, что она в настоящее время уже покинула территорию России. Российские власти пошли на это, даже несмотря на случай другой активистки – Марины Меньшиковой. Она не состояла в ополчении и не принимала участия в боевых действиях, поэтому оставалась вне поля зрения добровольческих ветеранских организаций. Однако вскоре после прибытия в украинское СИЗО Марина Меньшикова была найдена повешенной. До сих пор непонятно, идёт ли речь о суициде, или об убийстве.

Глава организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в беседе с Накануне.RU отметил, что последние несколько месяцев направлял запросы в поддержку ещё нескольких ополченцев и политических беженцев с территории Украины, находившихся под угрозой депортации из России. По его словам, это системная проблема.

"Не буду углубляться в вопрос о причинах, скажу лишь, что стремительность, с которой известный журналист была отдана на расправу киевским властям, а зная практику в украинских тюрьмах, иначе это назвать не получается, является опасным прецедентом для всех тех, кто так или иначе связан с Донбассом", - подчеркнул Антонов.

Общественник обратил внимание на то, что ситуация с Бойко может изменить отношение к России со стороны украинских политэмигрантов, ранее воспринимавших нашу страну как надёжный тыл.

"В последнее время все более активную роль в защите прав политзаключенных на территории Украины играет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, в ближайшее время мы направим ей официальный запрос, с просьбой оказать Елене Бойко всю возможную помощь", - рассказал Ростислав Антонов.