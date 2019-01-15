Школу в Ишиме, где на детей едва не упал потолок, отремонтируют в этом году

В наступившем году школу №12 Ишима, где кусок рухнувшего потолка по счастливой случайности никого не задел, ждёт капитальный ремонт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Вопросом о капремонте второго здания мэрия озабочена уже два года. В 2018 г. оформлены проектные документы. В декабре прошлого года заявка о выделении денег ушла в Главное управление строительства Тюменской области. Работы начнутся в 2019 г.

Сегодня в пострадавшей школе сотрудники департамента по социальным вопросам встретились с родителями учеников. С некоторыми из них в школе встретился мэр Федор Шишкин. В 18.00 он примет участие в общешкольном родительском собрании.

После обрушения части потолка создана комиссия. В неё вошли родители, представители департаментов ЖКХ и социальных вопросов, проектной организации и МЧС. Принято решение расчеканить швы между плитами перекрытиями на третьем этаже. Это поможет избежать возможного повторного отслоения. На время работ школьники будут учиться только на первом и втором этаже.

Напомним, обрушение потолка произошло в 11.25 14 января. Его площадь – 1,5 м. Последствия сняли на видео сами ученики. Проверку причин обрушения начала местная прокуратура.