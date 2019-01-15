В Пыть-Яхе продлён приём документов от желающих занять кресло отставного вице-мэра, попавшего под "уголовку"

Общественный совет Пыть-Яха на неделю продлил срок приёма документов от желающих стать заместителем главы города – главой управления по жилищно-коммунальному хозяйству. Бумаги можно нести до 23 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава общественного совета Валентина Воздвиженская заявила, что поступает много звонков, интерес к процедуре высокий. Однако не все потенциально заинтересованные кандидаты из-за долгого январского отдыха успели подготовиться. Участвовать в публичном обсуждении может любой желающий. Главные условия – соответствующая квалификация и современное видение развития сферы ЖКК Пыть-Яха.

Напомним, пост стал вакантным после того, как его покинул Али Джабраилов. Чиновник ушёл по собственному желанию. Позже он попал под "уоловку" за поддельный диплом об образовании. Отменено распоряжение о назначении Джабраилова заместителем.