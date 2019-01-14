Лавров - японцам: "Курилы наши"

В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, посвящённые проблеме заключения мирного договора. Японский гость прибыл в российскую столицу также с целью подготовки визита премьер-министра Синдзо Абэ, который, в свою очередь, должен обсудить эту проблему уже с Владимиром Путиным.

Незадолго до этого Синдзо Абэ выступил с рядом заявлений о том, что не планирует выселять россиян с островов, в случае, если Япония получит эти территории, а также о намерении продвинуть решение вопроса о принадлежности Курил в ходе визита 21 января.

Переговоры министров продлились два с половиной часа, при этом японская сторона отказалась от совместной пресс-конференции, а Сергей Лавров назвал "возмутительными" высказывания одного из помощников премьер-министра Японии о том, что заключение мирного договора между Москвой и Токио будет в интересах Вашингтона. Также глава МИД РФ отметил, что необходимым условием для заключения мирного договора должно являться признание Японией российского суверенитета над всеми островами Курильской гряды.

Однако, как предполагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сегодняшняя встреча министров может свидетельствовать о том, что что-то пошло не так.

"Переговоры начались в атмосфере совершенно иной, что была неделю, а тем более, две недели назад, мол, главы государств о чём-то между собой секретно договорились, технические моменты обсуждают министры иностранных дел и, условно, 21 января будут приняты и, возможно, даже оглашены какие-то решения, которые, к сожалению, как было очень похоже, связаны с территориальными уступками японской стороне. Судя по тому, что министерство иностранных дел [Японии] отказалось и не хотело делать публичный брифинг после переговоров, я думаю, что японская сторона на этих переговорах уже ни на что не рассчитывает", - рассказал он Накануне.RU.

Таро Коно приехал с целью подготовки визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, как отмечает Юрий Крупнов, уже вчера по телевидению и в заявлении Марии Захаровой проскальзывает мысль, а имеет ли смысл встречаться руководителям государств? То, что практически однозначно планировалось как встреча в верхах на 21 января, на сегодня под большим вопросом. "Я думаю, что те группы элит, которые хотели тайно договориться о передаче островов и форматах и процедурах этой передачи, они, в общем-то, дали резкий задний ход. Теперь мы слышим, что встреча Абэ и Путина будет только в июне, во время визита Путина в Японию", - считает эксперт.

Сегодня в ходе переговоров глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что японская сторона должна признать российский суверенитет над Курильскими островами. По словам министра, это является частью базовой позиции российской стороны по этому вопросу и без него невозможно будет какое-либо движение вперед.

"Мы сегодня подтвердили нашу готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды, тем более что это зафиксировано в Уставе ООН и многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны, в частности 2 сентября 1945 года и ряде последующих документов. Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам", - сказал Лавров по итогам переговоров.

По мнению Юрия Крупнова, помехой в сценарии передачи Курильских островов стала волна общественного возмущения в том числе с массой совершенно предметных характеристик неправильности действий российского МИД, слабой позиции, центрированной на мирном договоре, что не имеет никакого отношения к реальной ситуации, поскольку состояние войны было прекращено актом капитуляции, а затем в Декларации 1956 г. Он напомнил, что, согласно декларации, наши страны находятся в состоянии мира, обмениваются дипломатическими представителями. Поэтому мирный договор вообще не может быть целью переговоров России и Японии. А наш МИД до сих пор по инерции обуславливает какие-то проблемы целью заключения мирного договора.

"Мирный договор - это лживая, вредная цель, которая, как мы видим сейчас по нагнетанию против японской стороны, только вредит нашим странам, нашим отношениям. Нужно, наоборот, говорить о договоре о добрососедстве и сотрудничестве на длительную дистанцию в экономической, социальной, культурной сферах и т.д. Мы давно в нормальных отношениях, нужно уходить абсолютно от этого мирного договора, и это ключевой пункт", - резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что вскоре после визита главы японского внешнеполитического ведомства МИД РФ также должен предоставить информацию о переговорах по Курилам в 2018 г. Государственной думе. Напомним, 18 декабря прошлого года группа депутатов обратилась с протокольным поручением к думскому комитету по международным делам с целью запросить у дипломатов информацию о промежуточных итогах переговоров. Как рассказала Накануне.RU один из авторов поручения депутат от КПРФ Вера Ганзя, ответа пока не последовало, но он должен поступить в течение 30 дней. 15 января этот вопрос будет рассмотрен на заседании фракции. Как считает депутат, российская власть вряд ли пойдёт на передачу островов, так как этот шаг будет убийственным и с точки зрения рейтинга, и с точки зрения имиджа.