14 Января 2019
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Общество Челябинская область

Администрация Миасса не может определить схему размещения площадок накопления ТБО

В Миассе возле домов 12 и 14 на Амурской улице прокуратура обнаружила свалку бытовых отходов.

Поводом для проверки надзорного ведомства стало поступившее обращение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Оказалось, что администрация Миасса не определила схему размещения мест накопления твердых коммунальных отходов. По результатам проверки главе города внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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Администрация Миасса не может определить схему размещения площадок накопления ТБО

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Теги: Миасс, отходы, ТБО, мусор, прокуратура, свалка



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