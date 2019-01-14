Оказалось, что администрация Миасса не определила схему размещения мест накопления твердых коммунальных отходов. По результатам проверки главе города внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Поводом для проверки надзорного ведомства стало поступившее обращение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В Миассе возле домов 12 и 14 на Амурской улице прокуратура обнаружила свалку бытовых отходов.

Администрация Миасса не может определить схему размещения площадок накопления ТБО





