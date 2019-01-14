Администрация Миасса не может определить схему размещения площадок накопления ТБО
В Миассе возле домов 12 и 14 на Амурской улице прокуратура обнаружила свалку бытовых отходов.
Поводом для проверки надзорного ведомства стало поступившее обращение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Оказалось, что администрация Миасса не определила схему размещения мест накопления твердых коммунальных отходов. По результатам проверки главе города внесено представление об устранении выявленных нарушений.