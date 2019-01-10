"Арест Лукьянова открыл дорогу к Беловежским соглашениям и кризису 1993-го года"

Ушёл из жизни Анатолий Лукьянов, советский и российский политик, юрист и поэт. В 1990 г. он сменил Михаила Горбачёва на должности председателя Верховного Совета СССР. Арест Лукьянова по делу ГКЧП привёл к тому, что советский парламент был обезглавлен, что открыло дорогу к распаду СССР и политическому кризису, приведшему к расстрелу Белого Дома в 1993 г.

Руслан Хасбулатов, занимавший в те годы должность первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, рассказал Накануне.RU, что знал Лукьянова как человека, посвятившего всю свою жизнь парламентаризму, законодательству, принятию различного рода актов.

"Я к нему всегда относился с большим уважением, у нас были, конечно, определённые разногласия, но это вовсе не означает, что у нас были какие-то плохие отношения. Это был выдающийся юрист. Он почти два десятилетия работал в Государственной думе и, думаю, он во многом содействовал грамотному оформлению законодательных актов, хотя вряд ли мог бы влиять на принятие большого количества, прямо скажем, реакционных актов, которыми прославилась наша Государственная дума. Я очень сожалею о смерти, выражаю искренние соболезнования близким, родным, друзьям, товарищам этого очень мужественного, сильного, грамотного, прекрасного человека", – рассказал Руслан Хасбулатов.

Он напомнил, что сам выступал против ареста Лукьянова по делу ГКЧП, считая, что политик содействовал мирному исходу, сдерживая наиболее агрессивных из высокопоставленных деятелей, тогда как с арестом Лукьянова фактически был обезглавлен Верховный Совет Советского Союза. Это привело к безвластию в СССР и содействовало последующему заговору уже со стороны Ельцина.

"Ведь Беловежское соглашение – это результат заговора, а потом государственного путча. Но поскольку удавшийся государственный переворот не считается таковым, то у нас не принято говорить о нём как о перевороте", – отметил Руслан Хасбулатов.