06 Сентября 2018
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Соревнования по автоспорту и курсы для повышения квалификации: чему учат пенсионеров на Урале

Сегодня в Екатеринбурге прошли соревнования по автоспорту для граждан пожилого возраста. 15 экипажей с пенсионерами-автолюбителями из городов Свердловской области поборолись кубок победителя, передает корреспондент Накануне.RU
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60 участников соревнований встретились на площадке Ретро-Музея "ETS Classic cars" в Екатеринбурге, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки вождения автомобиля. Эти соревнования стали уже ежегодными, они проходят с 2015 г. За три года в данном проекте приняло участие свыше 600 граждан пожилого возраста.

Призом соревнований стал переходящий кубок организационно-методического центра социальной помощи, который курирует программу "Старшее поколение", направленную на повышение уровня и качества жизни пенсионеров. Конкурс проходил в рамках проекта "Возраст драйву не помеха!" – это одно из направлений программы.

(2018)|Фото: Накануне.RU

"Более ста пенсионеров в этом году приняли участие в муниципальных и окружных этапах конкурса водительского мастерства, , - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства социальной политики Свердловской области Анна Кузьмина, - и ежегодно количество желающих растет. Своим участием в конкурсе пенсионеры показывают, что возраст не помеха активности, ярким эмоциям и драйву. Все участники конкурса имеют водительские удостоверения и соблюдают правила дорожного движения. Для участников сегодня пройдет и автоквест, в который включены теоретические вопросы. На сегодняшний день, когда человек становится пенсионером, без разницы работает он или нет, он может бесплатно посетить все мероприятия для пожилых, а также Школу пожилого возраста, где есть курсы по профессиональной ориентации, финансовой и компьютерной грамотности".

По ее словам, на подобные мероприятия не тратится "ни рубля". Участники соревнований проехали специальную полосу препятствий на личных автомобилях, а также посетили Ретро-Музей.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я первый раз участвовала, считаю, что хорошо прошла дистанцию. Сначала я думала, что нужны только женщины для соревнований, оказалось, что и мужчины тоже участвуют. Я замечательно отношусь к таким мероприятиям и считаю, что их нужно организовывать и в маленьких городах, чтобы привлекать внимание к проблемам их жителей", - поделилась своими впечатлениями Наталья Сухачевская.

Пенсионерке 65 лет, она прошла несколько курсов для повышения квалификации, чтобы "развиваться" в различных направлениях, сейчас она самостоятельно ищет себе подработку, так как официально не работает.

(2018)|Фото: Накануне.RU

В программу "Старшее поколение" также входят такие направления, как "Активное долголетие", "Социальный туризм", "Безопасность жизнедеятельности", "Экономическая безопасность пенсионеров", "Финансовая грамотность".

В "школах пожилого возраста" ежегодно занимаются порядка 30 тыс. человек. По данным Анны Кузьминой, с 2013 г. курсы компьютерной грамотности окончили свыше 50 тыс. пенсионеров - это одно из любимых направлений пенсионеров, а на втором месте – "Социальный туризм".

Кроме того, главным критерием записи на данные курсы должно быть самостоятельное желание пенсионера, то есть работодатель не может заставить сотрудника пойти на обучение, только рекомендовать. В связи с тем, что в России планируют увеличить пенсионный возраст, желающих обучаться стало больше.

"Пенсионеры стали больше обращаться к нам по поводу курсов, все же слышат, читают, обсуждают новости и не понимают многого. Я думаю, что специалисты комплексного центра будут приглашать специалистов из пенсионного фонда для лекций и консультаций по этому вопросу. Потому направления сейчас расширяются, чтобы учитывать пожелания пенсионеров. Они ведь идут на эти курсы, чтобы потом устроиться на работу", - рассказала Накануне.RU специалист по социальной работе организационно-методического центра Марина Седова.

Отметим, что недавно президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ предложил изменить параметры повышения пенсионного возраста в сравнении с принятым в первом чтении законопроектом. Он заявил о формуле: 65 лет для мужчин и 60 (а не 63) для женщин.

Между тем, пенсионеры неоднозначно высказались в отношении подобных мероприятий, связывая это с пенсионной "реформой".

"Посмотрите, какие городские праздники они устраивают, а денег на пенсионеров у них нет. Так нельзя с нами поступать. Это обман. Безумно большие деньги на эти гулянки тратят, а потом расходы какие. В 65 лет выйти на пенсию, так уже здоровье будет никакое у людей, а качество медицинских услуг же так и не поменяется, возраст берет свое", - считает одна из жительниц города, пожелавшая остаться неназванной.


Теги: пенсионеры, пенсионный возраст, пенсионная реформа, соревнования, автоспорт



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Соревнования по автоспорту и курсы для повышения квалификации: чему учат пенсионеров на Урале

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