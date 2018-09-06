Уральские судебные приставы наложили арест на ценные бумаги Малика Гайсина

Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области арестовало ценные бумаги на сумму более 30 млн руб., принадлежащие Малику Гайсину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", всего на лицевом счете уральского олигарха в АО ВТБ Регистратор находится 300 тыс. обыкновенных акций ПАО Банк "Вятич" номиналом 100 руб. каждая.

Напомним, что 9 июня 2018 года Арбитражный суд Свердловской области постановил арестовать имущество уральского олигарха и его партнеров на сумму 171,4 млн руб. с целью предотвращения возможного ущерба кредиторам, в числе которых ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", межрайонная ИФНС № 25 по Свердловской области, ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" и работники ООО "УНТЭСК". В целом же задолженность ООО "УНТЭСК" перед ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" составляет 218,6 млн руб.

Судебный процесс состоялся в рамках дела о банкротстве ООО "УНТЭСК". Бизнесмен пытался опротестовать требования энергетиков, однако апелляционная жалоба была отклонена судом.

Банкротство УНТЭСК началось пять лет назад. На 1 августа 2018 года подконтрольные Малику Гайсину предприятия задолжали ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 563,5 млн руб.