06 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

экономика Свердловская область

Уральские судебные приставы наложили арест на ценные бумаги Малика Гайсина

Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области арестовало ценные бумаги на сумму более 30 млн руб., принадлежащие Малику Гайсину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", всего на лицевом счете уральского олигарха в АО ВТБ Регистратор находится 300 тыс. обыкновенных акций ПАО Банк "Вятич" номиналом 100 руб. каждая.

Напомним, что 9 июня 2018 года Арбитражный суд Свердловской области постановил арестовать имущество уральского олигарха и его партнеров на сумму 171,4 млн руб. с целью предотвращения возможного ущерба кредиторам, в числе которых ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", межрайонная ИФНС № 25 по Свердловской области, ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" и работники ООО "УНТЭСК". В целом же задолженность ООО "УНТЭСК" перед ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" составляет 218,6 млн руб.

Судебный процесс состоялся в рамках дела о банкротстве ООО "УНТЭСК". Бизнесмен пытался опротестовать требования энергетиков, однако апелляционная жалоба была отклонена судом.

Банкротство УНТЭСК началось пять лет назад. На 1 августа 2018 года подконтрольные Малику Гайсину предприятия задолжали ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 563,5 млн руб.


Теги: Малик Гайсин, судебные приставы, арест, ценные бумаги, Екатеринбург



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральские судебные приставы наложили арест на ценные бумаги Малика Гайсина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 372

Мнения из сети


Наши спецпроекты