Веселится элита: вчера это был крейсер "Аврора", сегодня – Ленинская библиотека, завтра – Мавзолей?

В сети обсуждают танцы на столах в главной библиотеке страны – звезды шоу-бизнеса пришли на модный показ итальянского дизайнера в "Ленинку" и устроили там вечеринку с плясками. В легендарном читальном зале номер три организовали столовую. Как с восторгом пишут глянцевые издания, закуски и напитки разложили прямо на книжных полках и читательских столах. Общественность разделилась во мнении – одни возмущаются, а другие, наоборот, защищают селебр.

На вечеринку вход был по читательским билетам, который многим (да практически всем) надо было специально впервые оформить, да и побывать в главной библиотеке тоже, видимо, пришлось впервые. Что и говорить о деградации образования и упадке в культуре, если глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сказала, что не видит в мероприятии ничего страшного.

Дословно: "Это такие современные новые формы популяризации библиотек в стране, где давно непонятно, какой статус библиотек вообще, каково их будущее, какими мы их видим". Хочется узнать поподробнее – и давно у нас непонятно, какой статус у библиотек?

"В этот вечер даже всемогущие библиотекари не имели здесь власти – официанты разливали шампанское, элегантно лавируя между зелеными лампами, светские гости хохотали во весь голос", – пишут в одном глянцевом журнале.

Директор Ленинской библиотеки Вадим Дуда через свою пресс-службу обратился к общественности, по его заявлению неясно, возмущен он вечеринкой или тоже, как Ямпольская, не видит в ней ничего плохого, но отметил, что библиотека – это "не кладбище".

"Я был назначен, когда мероприятие было уже согласовано и принято. Библиотека – это не религиозное учреждение и не кладбище, это живое пространство для живых людей. Тем не менее, на мой взгляд, проведенное мероприятие было "на грани". Любой партнер должен разделять наши ценности и уважение к библиотеке и книге", — отметил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

В социальных сетях обсуждают еще один вопрос – почему тем, кто танцует в церкви, выдвигают обвинения в осквернении чувств, а тем, кто пляшет на столах в библиотеке – почет и уважение?

После танцев на столе в "Ленинке" такое ощущение, что культурная точка невозврата пройдена. Соавтор проекта о российском образовании "Последний звонок", журналист Константин Семин в беседе с Накануне.RU вспоминает, что это не первый случай "плясок" на культуре и истории, стоит вспомнить гламур-пати на знаменитом крейсере "Аврора".

"Мы возмущаемся состоянием надстройки, хотя она всего лишь отражает состояние базиса, – говорит Константин Семин, – все эти пляски на столах в библиотеке вполне логичны для той системы, которую мы создали. Это своеобразный манифест. Таким образом выражается отношение не только к прошлому библиотеки, не только к человеку, именем которого названа библиотека, а выражается отношение к знанию вообще – это признак варваризации, признак того, что образование, культура, наука в нашей системе являются гораздо менее важными, чем развлечения, рынок удовольствий и мода".

По его словам, происходит регрессивное движение по лестнице развития, а попытки оправдать этот поступок кажутся несостоятельными.

"К науке, к образованию, к искусству, к знанию, к научному постижению мира в Советском Союзе всегда было отношение околорелигиозное, в читальном зале всегда царила тишина, это я по своему опыту помню. Не просто так и библиотеку, и школу, и университет называли храмами науки – потому что храм предполагает абсолютно другую атмосферу, которая нужна человеческому мышлению, а не физиологическим отправлениям", – отмечает он.

Вообще же отношение к книгам определяет цивилизационный уровень нации. С таким символичным местом, как библиотека, связано много смыслов, как пророчествовал Гейне: "Это было только прологом. Там, где сжигают книги, в конце концов, сжигают также и людей". Здесь даже не сжигают, а, может быть, хуже: не читают, не замечают, относятся с пренебрежением и то же самое демонстрируют по отношению к людям.

Интересно, что в "инстаграме", куда Ингеборга Дапкунайте выложила шокировавшее всех фото (там звезда вонзается шпильками в ровный глянец строгих читальных столов, оголив плечи, и заливисто смеется), она также пишет, что ее любимой книгой является документальное исследование Михаила Зыгаря "Империя должна умереть" – дневники элиты николаевской эпохи, откровенные истории про действия и мысли аристократии и окружения царя, приведшие страну к революции.

"Вообще ставить некоего Зыгаря в один ряд с писателями, чьи книги находятся на полках в библиотеке имени Ленина – это тройное кощунство. Я надеюсь, что их любимой книгой станет "Хождение по мукам" Алексея Толстого, по крайней мере, я бы очень рекомендовал им прочитать хотя бы начало, где описывается жизнь Петрограда перед революцией. Как салонно-ресторанная, бессмысленная, расточительная жизнь внезапно оборачивается голодом, кровью и сожженной в буржуйках дорогой мебелью. Там судьба этого класса, парящего над страданиями народа, наглядно показана со всеми подробностями. Прочитать необходимо, чтобы знать – что они на собственную голову призывают такими действиями, чего они дождутся".