Часть временных трибун "Екатеринбург-Арены" перевезут в Ирбит

Секретарь Свердловского отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий рассказал во время рабочей поездки, что часть временных трибун "Екатеринбург-Арены" отвезут в Ирбит, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

"Есть предварительная договоренность, что 2 тыс. мест с этих современных трибун будут смонтированы здесь, в Ирбите, на стадионе Юность", - сообщил Шептий.

Также прорабатывается вопрос, чтобы на месте существующей ледовой арены в Ирбите построить новую. А значит, спортивная инфраструктура Ирбита получит бурное развитие.

Временные трибуны на "Екатеринбург-Арене" начнут убирать в 2019 году.

Как сообщало Накануне.RU, ранее известное американское издание "Нью-Йорк Таймс" посвятило большую статью стадиону "Екатеринбург-Арена". В частности, внимание автора привлекли временные трибуны, возведенные специально к мундиалю.

Напомним, что наследие ЧМ, а в частности тренировочные площадки, будут переданы детским спортивным школам области. В ближайшее время дети смогут заниматься на площадках "Урал", "Калининец" и "Химмаш".