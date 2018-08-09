По Уралу пройдет экспедиция в честь легендарного путешествия Беринга

Урал вошел в самый протяженный туристский маршрут России - от европейской части до Камчатки. По этому маршруту в XVIII веке шел с командой капитан Витус Беринг, благодаря чему российские ученые открыли

американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. В честь дня рождения Беринга на Урале пройдут торжества.

В предстоящую субботу, 11 августа, из свердловского Ирбита стартует экспедиция до Осы - именно в этом пермском городе Беринг с командой остановился в 1733 году. В церемонии старта участвуют ирбитские мотоциклы. Участники экспедиции привезут оригинальный исторический верстовой столб Сибирского тракта (XVIII век). Этот маршрут входит в проект "Маршрутами Великой Северной Экспедиции", на данный момент проект объединяет: два города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург, восемь республик, 18 областей, семь краёв и четыре автономных округа.

Как рассказал Накануне.RU автор проекта Ильдар Маматов, идея туристского маршрута появилась у него еще в детстве, а цель проекта - сохранить для потомков историю России, связанную с открытиями в разных сферах: науки, геологии, географии, биологии.

Через свердловский город Ирбит проходили многие путешественники. По дороге в Осы планируется остановка в посёлке Билимбай, где туристам покажут завод Строгановых и другие достопримечательности.

Одним из важных событий празднования дня рождения Витуса Беринга в Осе 12 августа станет церемония открытия мемориальной плиты в память о пребывании в городе осенью 1733 года русских офицеров – руководителей отрядов второй Камчатской экспедиции.

Проект "Маршрутами Великой Северной Экспедиции" повторяет пути следования Витуса Беринга и его команды от Европы до Аляски. Благодаря легендарному путешествию удалось изучить и описать побережье Северного Ледовитого океана, открыть американский берег, подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой, обследовать побережье Японии.