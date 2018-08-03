БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, часть сотрудников сама прекратила работу

"Баранчинский электромеханический завод имени Калинина" (БЭМЗ) погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.

"Баранчинский электромеханический завод" является родоначальником электрического машиностроения на Урале. Считается крупнейшим на Урале производителем общепромышленных, дизельных и специальных трехфазных электродвигателей в диапазоне мощностей от 18,5 до 630кВт. На сайте БЭМЗа указано, что в линейке до сих пор есть продукция для гособоронзаказа - генераторы и электродвигатели.

В советское время БЭМЗ был награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Тяжело предприятию пришлось в 90-е годы и начало 2000-х, в постсоветское время БМЭЗ традиционно уже считается проблемным активом, немало над этим "постарались" печально известный олигарх Павел Федулев и его родственники.

Предприятие сталкивалось с угрозой отключения электричества в 2009 г., при губернаторе Александре Мишарине, на всю Россию прогремел скандал с оформлением кредитов на сотрудников их руководством. С тех пор громких скандалов вокруг БЭМЗа не было, более того, еще недавно свердловские власти обсуждали его модернизацию. В феврале 2018 г. Евгений Куйвашев на рабочей встрече с директором БЭМЗа Александром Хомюком пообещал оказать все возможные меры господдержки для реализации дорожной карты по техперевооружению.

"Я знаком с состоянием дел на вашем предприятии. Самое главное - не должно быть долгов по заработной плате", - отметил губернатор.

Как заявлял тогда Хомюк, который руководит предприятием с 2017 г., за последнее время удалось сократить ряд задолженностей, в первую очередь, по зарплате, и набрать обороты по заказам. По его словам, как только на БЭМЗ будут полностью решены проблемы с долгами, на предприятии приступят к техперевооружению.

Однако, с тех пор проблемы только усугублялись. Иск "ЭнергосбыТ Плюс" снова вывел предприятие "в повестку", однако это не единственные трудности. Как следует из ответа Государственной инспекции труда в Свердловской области (есть в распоряжении Накануне.RU), по состоянию на 20 июля 2018 г. задолженность за период с марта о июнь составляет 32 млн руб.

По информации, предоставленной начальником отдела кадров, в ООО "БЭМЗ" в настоящее время планируется сокращение 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы на весь период до выплаты задержанный денег.

В июне 2018 г. было возбуждено уголовное дело против должностного лица БЭМЗа по статье 145.1 УК РФ "невыплата зарплаты", потерпевшими признаны 520 человек.

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает дело об признании директора БЭМЗа банкротом. Начиная с 2017 г., к делу присоединились порядка 67 организаций. Общая сумма исковых требований - около 2 млн руб.

Знакомые с ситуацией собеседники сетуют на постоянную смену управляющих предприятием людей. О положении на заводе Накануне.RU рассказала член общественного совета в Кушве Иннеса Варламова.

"Дело в том, что у нас поменялась управляющая компания, у предприятия появилось ещё больше долгов. Первая УК раскрутила завод, выпустили много рекламной продукции, участвовали в 2017 г. во многих выставках, а в начале 2018 г. они собрали, по моим сведениям, около 250 млн руб., вывели с завода эти деньги и бросили [завод] в наглую. В итоге они ушли, а завод сел в лужу с такими долгами. Пришла другая УК, и те сразу же вложили порядка 40 млн руб. и стали вытаскивать завод, а проблемы с выплатами зарплаты начались в этом году, но суть в том, что большую часть [выручки] они выводили в свою компанию, а заводу практически ничего не оставалась", - высказала она свои предположения.

По мнению Варламовой, завод очень часто переходит "в аренду", и рабочие не понимают - кому принадлежит БЭМЗ. Генеральным директором в настоящее время является упомянутый уже Хомюк, а исполнительным - Юрий Батырев, которго прошлая команда уже выгоняла якобы из-за сомнительных сделок. А Александра Хоменюка нет на заводе, "он всегда в разъездах", сетует Инесса Варламова.

"Понимаете, мы болеем за это предприятие. Город строился вокруг БЭМЗа", - добавила она.

По данным ИАС Seldon.Basis, 100% ООО "БЭМЗ" с долей участия 7,48 млн руб. с 8 декабря 2017 г. владеет бизнесмен Сергей Девятов. Он также был владельцем ООО "ВПК" (оптовая торговля металлическими рудами), существовавшим с 2010 по 2013 гг. Является директором ООО "УК БЭМЗ" (зарегистрировано в Челябинске) с 29 июня 2018 г. и совладельцем этой же УК с 6 марта 2018 г.

В отношении ООО "УК БЭМЗ" на 3 августа 2018 г. ведется 10 исполнительных производств на сумму 2,25 млн руб. Всего организацией заключено четыре контракта на сумму 4,48 млн руб. в качестве поставщика. Не состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Уже на 31 декабря 2016 г. УК в значительной степени зависела от внешних кредиторов, доля заемного капитала в совокупных источниках финансирования составляла 99% (более свежих данных нет).

ООО "УК БЭМЗ" ранее было в составе владельцев завода в 2015 г., а других УК среди прежних владельцев завода обнаружить не удалось. Вместе с тем, в состав учредителей собственно завода с июня по декабрь 2017 г. входил Алексей Замараев, бывший совладелец и директор ООО "УК БЭМЗ".

Депутат заксобрания Свердловской области от Красноуральского избирательного округа (в него входит Кушва) Сергей Никонов напоминает, что завод давно является проблемным, но если на нем провести модернизацию и установить новое оборудование, то производство можно наладить. Вот только для начала надо покрыть все долги.

"За последнее время сменилось большое количество акционеров, потому что завод сам по себе устаревший, отсюда и низкая производительность. Он был градообразующий, как минимум для посёлка Баранчи. Это предприятие для всей Свердловской области - очень важно", - заявил Никонов.

Как рассказал Накануне.RU депутат думы Кушвинского городского округа Сергей Новосёлов, после февральской встречи Евгения Куйвашева и директора завода ситуация на БЭМЗ только усугубилась.

"Завод производит уникальную продукцию, которая востребованна не только в округе, но и в стране. На заводе раньше работало около 5 тыс.человек, позже осталось 430 человек, но в связи с последними событиями, я даже не знаю, если и 100 человек работают - уже хорошо. Вопрос не раз рассматривался в правительстве Свердловской области, вопрос должны были поднимать ещё раз. Задолженность, на самом деле, есть, также есть отставание по выполнению заказов", - рассказал депутат.

Получить комментарии на самом предприятии и в министерстве промышленности Свердловской области не удалось.