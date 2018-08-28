Боярский снимется в продолжении "Гардемаринов"

Актер Михаил Боярский снимется в продолжении серии фильмов "Гардемарины".

По его словам, предложение поступило от Светланы Дружининой и актер его "с удовольствием принял". Боярский отметил, что в картине будут сниматься его друзья, в том числе Дмитрий Харатьян.

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертой части "Гардемаринов" стартовали 25 августа, сообщает телеканал "360".

Главными героями ленты станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.

Фильм "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой вышел на экраны в 1988 году. В картине были заняты такие актеры, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Татьяна Лютаева и другие.