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Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

Тема дня
"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
27.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
27.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
28.08.2018 03:22 Мск (05:22 Екб)
культура | В России
Боярский снимется в продолжении "Гардемаринов"
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михаил боярский, актер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Актер Михаил Боярский снимется в продолжении серии фильмов "Гардемарины".
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По его словам, предложение поступило от Светланы Дружининой и актер его "с удовольствием принял". Боярский отметил, что в картине будут сниматься его друзья, в том числе Дмитрий Харатьян.

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертой части "Гардемаринов" стартовали 25 августа, сообщает телеканал "360".

Главными героями ленты станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.

Фильм "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой вышел на экраны в 1988 году. В картине были заняты такие актеры, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Татьяна Лютаева и другие.

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28.08.2018 03:22 Мск | Денис Линов
05:22 Екб

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Боярский снимется в продолжении "Гардемаринов"
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