В военном городке Чебаркуля построят новый канализационный коллектор

В военном городке №1 города Чебаркуля построят новый канализационный напорный коллектор. Решение о реконструкции было принято Министерством обороны РФ после личного обращения губернатора Бориса Дубровского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Южноуральцы неоднократно жаловались на аварийное состояние коллектора, это многолетняя проблема, которая оказывала негативное влияние на окружающую среду. Ситуация требовала безотлагательного решения, поэтому мы подключились к решению этого вопроса", – подчеркнул губернатор.

Напорный коллектор отводит все стоки от военного городка до городских очистных сооружений за последние четыре года на нем зарегистрировано четыре крупные аварии. Разлив бытовых стоков грозил обернуться экологической катастрофой, поскольку канализация проходит по лесу.

Отремонтировать его на бюджетные деньги было невозможно – коллектор находится в ведении Министерства обороны. Южноуральцы обратились за помощью к губернатору, а он в Минобороны. В апреле был заключен контракт на строительство напорного коллектора. Работы планируется завершить в июне 2019 года.

В настоящий момент завершены все проектно-изыскательские работы, уложено 728 м трубопровода – это 25% от всего объема.