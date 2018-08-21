Тюменская область заняла второе место среди регионов по росту индекса промпроизводства

в этот день
21.08.18
16:38
В Екб.18:38
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
Украинцы "штурмуют" Крым. Киев признался в беспомощности
Бывшему пермскому депутату могут ужесточить приговор за избиение Dj Smash
Главное
Вице-премьер спрогнозировал "колоссальный спрос" на "Армату"

Тема дня
Ослабление рубля будет ответом на любые проблемы Курсовые качели продолжаются, на фоне нового витка обострения отношений с Западом рубль потерял около 10% к ведущим валютам. Небольшой отскок в сторону укрепления вновь сменился медленным, но уверенным ростом. На сегодня рубль стоит более 67 за доллар и 77 за евро. Что дальше будет с курсом?
21.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Ситуация с "Пенсионерами" – отражение противостояния между губернатором и руководителем его администрации" Ситуация с прекращением полномочий руководителя свердловского отделения "Пенсионеров" Евгения Зяблицева напоминает театр абсурда. Политологи говорят о двойственности позиции руководителей партии, а некоторые видят в происходящем и отражение внутриполитических процессов в губернаторской команде.
21.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 333

Тюменская область заняла второе место среди регионов по росту индекса промпроизводства
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Тюменская область заняла второе место в рейтинге субъектов РФ по накопленному за последние 10 лет индексу промышленного производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Так, согласно рейтингу Росстата, совокупный индекс промышленного производства с 2008 г. по 2017 г. в Тюменской области составил 282,2%,

Первое место у Архангельской области. Ее совокупный индекс - 294,9%. В среднем по России этот показатель равен 110,6%. Третье место у Калужской области. Ее результат составил 278,5%.

"Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе областного правительства и регион продолжит создавать благоприятный деловой климат и инвестиционную среду, оказывать необходимую помощь предпринимателям, готовым инвестировать в Тюменскую область", – прокомментировал результат врио губернатора Александр Моор.

Отметим, что в текущем году с января по июль индекс промпроизводства в регионе вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокие результаты отмечены в обрабатывающих производствах, где индекс вырос на 9,7%. Показатель добычи полезных ископаемых - на 8%, в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых - индекс увеличился до 136,7%. Наибольшие темпы роста с января по июль текущего года отмечены в выпуске медицинских инструментов и оборудования – 224,1%; производстве электронных и оптических изделий – 149,5%; чугуна, стали и ферросплавов – 131,7%; производстве машин и оборудования общего назначения – 133,6%; производстве прочих машин и оборудования общего назначения – 163,3%; электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры – 212,9%; металлургическом производстве – 131,4%; производстве резиновых и пластмассовых изделий – 119,5%; огнеупорных изделий – 117,4%; производстве кокса и нефтепродуктов – 117,5%. Второй год подряд показывает рост и агропромышленный комплекс. В выпуске пищевых продуктов индекс составил 103,9%.

Другие новости по темам: индекс промышленного производства, инвестиции, экономика, предприятия, александр моор
21.08.2018 15:20 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:20 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.06.2018 10:59 Мск
Индекс промышленного производства в Тюменской области продолжает расти

Ранее 21.05.2018 15:30 Мск
Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 8,1%

Ранее 11.05.2018 08:20 Мск
Власти Тюменской области отчитались о росте экономики

Ранее 18.04.2018 14:59 Мск
В Тюменской области индекс промышленного производства вырос на 6%








Добавить комментарий:

Тюменская область заняла второе место среди регионов по росту индекса промпроизводства
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+