Тюменская область заняла второе место среди регионов по росту индекса промпроизводства

Тюменская область заняла второе место в рейтинге субъектов РФ по накопленному за последние 10 лет индексу промышленного производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Так, согласно рейтингу Росстата, совокупный индекс промышленного производства с 2008 г. по 2017 г. в Тюменской области составил 282,2%,

Первое место у Архангельской области. Ее совокупный индекс - 294,9%. В среднем по России этот показатель равен 110,6%. Третье место у Калужской области. Ее результат составил 278,5%.

"Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе областного правительства и регион продолжит создавать благоприятный деловой климат и инвестиционную среду, оказывать необходимую помощь предпринимателям, готовым инвестировать в Тюменскую область", – прокомментировал результат врио губернатора Александр Моор.

Отметим, что в текущем году с января по июль индекс промпроизводства в регионе вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокие результаты отмечены в обрабатывающих производствах, где индекс вырос на 9,7%. Показатель добычи полезных ископаемых - на 8%, в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых - индекс увеличился до 136,7%. Наибольшие темпы роста с января по июль текущего года отмечены в выпуске медицинских инструментов и оборудования – 224,1%; производстве электронных и оптических изделий – 149,5%; чугуна, стали и ферросплавов – 131,7%; производстве машин и оборудования общего назначения – 133,6%; производстве прочих машин и оборудования общего назначения – 163,3%; электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры – 212,9%; металлургическом производстве – 131,4%; производстве резиновых и пластмассовых изделий – 119,5%; огнеупорных изделий – 117,4%; производстве кокса и нефтепродуктов – 117,5%. Второй год подряд показывает рост и агропромышленный комплекс. В выпуске пищевых продуктов индекс составил 103,9%.