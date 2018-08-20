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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
20.08.2018 16:43 Мск (18:43 Екб)
политика | Челябинская область
Итого – девять: кто из кандидатов в главы Миасса составит конкуренцию "официальному" претенденту?
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

В конкурсной комиссии по выборам главы Миасса сегодня, 20 августа, завершен прием документов от соискателей. Всего до конца рабочего дня в комиссию обратились еще два кандидата, итого претендентов стало девять, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Миасского городского округа.

В последний день приема документов бумаги представили уже участвовавшая в июльском конкурсе общественница Татьяна Якимова и новичок, директор миасского предприятия ООО "Фурнилэнд" Виктор Толкунов.

В предыдущие дни заявления подали и. о. главы Миасса, сложивший временно полномочия депутат собрания Григорий Тонких, предприниматель, экс-мэр соседнего Златоуста Дмитрий Мигашкин, пенсионер и (по некоторым сведениям) майор ФСБ Александр Иванов, руководитель коммунального центра города Валентина Комкова, предприниматель Владимир Антонов, директор ООО "Черновской хлеб" Иван Воскобойников, руководитель Центрального территориального округа города Сергей Варфоломеев.

Депутат Вячеслав Откин, заявление которого ожидали на выборах главы Миасса и которого, по неофициальным данным, собиралась поддерживать группа депутатов в собрании, по каким-то причинам так и не дошел до конкурсной комиссии. Ранее намерение Откина занять кресло миасского градоначальника Накануне.RU подтвердило сразу два источника в Миассе, но, очевидно, не сложилось, до депутата дозвониться не удалось.

Следует напомнить, что в конкурсную комиссию по выборам главы Миасса входят со стороны губернатора руководитель администрации последнего Евгений Голицын, начальник управления внутренней политики Виталий Шиков (они входили в состав комиссии и на предыдущем конкурсе, который состоялся 5 июля текущего года), а также депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев. От собрания депутатов Миасса в комиссию входят спикер Евгений Степовик, депутаты Сергей Гаврюшкин и Виктор Голяновский. Сейчас конкурсная комиссия, согласно процедуре, назначит день, когда пройдет отбор тех кандидатов, которые будут допущены до финальной стадии, то есть голосования в собрании депутатов. Выбор главы депутатами пройдет 26 сентября.

Основным "компромиссным" кандидатом на пост главы Миасса после срыва предыдущего конкурса сейчас рассматривается и.о. Григорий Тонких, вроде бы, с данной кандидатурой соглашаются уже и в коридорах резиденции губернатора. Кто станет его техническим спарринг-партнером при голосовании 26 сентября, станет ясно после первого заседания конкурсной комиссии, которое пока не назначено.

Другие новости по темам: Григорий Тонких, Дмитрий Мигашкин, Александр Иванов, Валентина Комкова, Владимир Антонов, Иван Воскобойников, Сергей Варфоломеев, Татьяна Якимова, Виктор Толкунов, выборы
20.08.2018 16:43 Мск | Денис Лузин
18:43 Екб

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Итого – девять: кто из кандидатов в главы Миасса составит конкуренцию "официальному" претенденту?
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