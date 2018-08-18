В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по ротвейлеру, напавшему на своих хозяев

В поселке Лесогорск (Иркутская область) полицейским из табельного оружия пришлось обезвредить ротвейлера. Правоохранителей вызвала хозяйка агрессивной собаки, которая начала нападать на 74-летнего мужа женщины.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В указанном месте полицейские обнаружили пса породы ротвейлер, который бросался на хозяев, а в последствии и на правоохранителей.

В соответствии с законом "О полиции" для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, один из сотрудников полиции применил табельное оружие, в результате чего собака была обезврежена", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД России.