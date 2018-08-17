На должность главы Миасса заявилось четверо претендентов

В конкурсную комиссию по выборам главы Миасского городского округа подала документы четвертый кандидат, ею стала Валентина Комкова, руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее документы в комиссию представили исполняющий обязанности главы МГО Григорий Тонких, предприниматель и экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и пенсионер, выходец из ФСБ Александр Иванов. Тонких и Иванов участвовали в "первом туре" на соискание должности главы администрации в Миассе, но по итогам отбора оба не прошли на финальную сессию, закончившуюся, напомним, демаршем депутатского корпуса и фиаско областных властей по утверждению кандидатуры собственного кандидата

Напомним, что до 20 августа (до вечера) у желающих еще остается время подать заявления, после чего комиссия будет решать, кого из претендентов допустить до участия в сессии Собрания депутатов, которые и должны будут окончательно определится с кандидатурой главы. Сессия намечена на 26 сентября.

По информации источника Накануне.RU, близкого к депутатскому корпусу, всю последнюю неделю депутат Законодательного собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев вел активные консультации с рядом депутатов Миасского округа. Тургумбаев вроде как снова изъявляет желание стать главой Миасса, но, по словам нашего собеседника, "похоже не нашел понимания у большинства". В июле Тургумбаева на предыдущем конкурсе "завернули" члены комиссии, а днями ранее налоговики в тандеме с силовиками предъявили претензии к структурам депутата за якобы некорректные сделки с недвижимостью. Местные наблюдатели однозначно расценили такой жест как сигнал депутату Тургумбаеву не лезть на рожон и забыть об участии в конкурсе.

Одновременно часть депутатского корпуса прорабатывает идею с выдвижением от Собрания на пост главы депутата Вячеслава Откина, прославившегося в Миассе экстравагантными выходками. "Думаю, что это скорее всего состоявшийся факт и Откина таки выдвинут. Будет ли это иметь успех, посмотрим, но его выдвижение как претендента от части депутатов вполне возможно", - делится размышлениями наш источник.

Стоит сказать, что в резиденции губернатора после неудачного хода с утверждением своего ставленника – Анатолия Лобко – 5 июля не стали кардинально менять состав конкурсной комиссии. В нее добавили нового человека, депутата Законодательного собрания Александра Журавлева, по-прежнему в ней руководитель аппарата губернатора и правительства Евгений Голицын и куратор внутренней политики Виталий Шиков. Вполне очевидно, что, обжегшись с Лобко, сейчас губернатор и его подчиненные сделали ставку на утверждение на посту главы Григория Тонких (который, напомним, в прошлый раз самостоятельно отозвал свою кандидатуру. – прим.) как наиболее нейтральной и приемлемой фигуры.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий. Выборы главы Миасского городского округа потребовались после того, как правоохранительные органы сначала завели уголовное дело на прежнего руководителя города, а затем вообще арестовали Геннадия Васькова по обвинению в превышении должностных полномочий.