На должность главы Миасса заявилось четверо претендентов

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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


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Новости
17.08.2018 15:33 Мск (17:33 Екб)
политика | Челябинская область
На должность главы Миасса заявилось четверо претендентов
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миасс стела (2004) | Фото: Накануне.ru

В конкурсную комиссию по выборам главы Миасского городского округа подала документы четвертый кандидат, ею стала Валентина Комкова, руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ранее документы в комиссию представили исполняющий обязанности главы МГО Григорий Тонких, предприниматель и экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и пенсионер, выходец из ФСБ Александр Иванов. Тонких и Иванов участвовали в "первом туре" на соискание должности главы администрации в Миассе, но по итогам отбора оба не прошли на финальную сессию, закончившуюся, напомним, демаршем депутатского корпуса и фиаско областных властей по утверждению кандидатуры собственного кандидата

Напомним, что до 20 августа (до вечера) у желающих еще остается время подать заявления, после чего комиссия будет решать, кого из претендентов допустить до участия в сессии Собрания депутатов, которые и должны будут окончательно определится с кандидатурой главы. Сессия намечена на 26 сентября.

По информации источника Накануне.RU, близкого к депутатскому корпусу, всю последнюю неделю депутат Законодательного собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев вел активные консультации с рядом депутатов Миасского округа. Тургумбаев вроде как снова изъявляет желание стать главой Миасса, но, по словам нашего собеседника, "похоже не нашел понимания у большинства". В июле Тургумбаева на предыдущем конкурсе "завернули" члены комиссии, а днями ранее налоговики в тандеме с силовиками предъявили претензии к структурам депутата за якобы некорректные сделки с недвижимостью. Местные наблюдатели однозначно расценили такой жест как сигнал депутату Тургумбаеву не лезть на рожон и забыть об участии в конкурсе.

Одновременно часть депутатского корпуса прорабатывает идею с выдвижением от Собрания на пост главы депутата Вячеслава Откина, прославившегося в Миассе экстравагантными выходками. "Думаю, что это скорее всего состоявшийся факт и Откина таки выдвинут. Будет ли это иметь успех, посмотрим, но его выдвижение как претендента от части депутатов вполне возможно", - делится размышлениями наш источник.

Стоит сказать, что в резиденции губернатора после неудачного хода с утверждением своего ставленника – Анатолия Лобко – 5 июля не стали кардинально менять состав конкурсной комиссии. В нее добавили нового человека, депутата Законодательного собрания Александра Журавлева, по-прежнему в ней руководитель аппарата губернатора и правительства Евгений Голицын и куратор внутренней политики Виталий Шиков. Вполне очевидно, что, обжегшись с Лобко, сейчас губернатор и его подчиненные сделали ставку на утверждение на посту главы Григория Тонких (который, напомним, в прошлый раз самостоятельно отозвал свою кандидатуру. – прим.) как наиболее нейтральной и приемлемой фигуры.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий. Выборы главы Миасского городского округа потребовались после того, как правоохранительные органы сначала завели уголовное дело на прежнего руководителя города, а затем вообще арестовали Геннадия Васькова по обвинению в превышении должностных полномочий.



Развитие сюжета: Ранее 17.08.2018 16:33 Мск
Еще два кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса

Другие новости по темам: Евгений Голицын, Виталий Шиков, Александр Журавлев, Григорий Тонких, Валентина Комкова, Александр Иванов, Дмитрий Мигашкин, конкурс, кандидаты
17.08.2018 15:33 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
17:33 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 14:33 Мск
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На должность главы Миасса заявилось четверо претендентов
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