В Екатеринбурге стартовал ЧМ по парусному спорту среди женщин

Чемпионат мира по парусному спорту среди женских экипажей стартовал в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент Накануне.RU, церемония открытия состоялась на берегу Верх-Исетского пруда. Там же открылся яхт-клуб "Губернский". Его первыми посетителями стали участницы чемпионата мира по матчевым гонкам – яхтсменки из России, Франции, Дании, Финляндии, Великобритании, Швейцарии. Их экипажи уже провели гонки первого соревновательного дня. Одинаковое количество побед набрали экипажи екатеринбурженки Милены Лаверычевой и чемпионки мира Люси Макгрегор из Великобритании.

Старт гонок проходит ежедневно в 10 часов утра.