"Почта России" перепутала московские высотки на конвертах

"Почта России" снимает с продажи конверты, на которых здание МГУ перепутано с другой столичной высоткой.

Конверты, посвященные московскому госуниверситету, распространялись в Москве. Однако на конверте вместо здания МГУ разместили другую высотку. В пресс-службе почтового оператора сообщили, что ошибку допустило издательство "Иллюзион".

"Издательство допустило ошибку и разместило на лицевой стороне изображение высотки на Котельнической набережной", - приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

Конверты уже изымаются из продажи.