В Петербурге вертолет пролетел под опорой моста: прокуратура начала проверку

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента с пролетом вертолета под опорой моста.

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ранее в сети появилась информация о пролете вертолета под опорами моста Западного скоростного диаметра. Сейчас по данному факту организована проверка. Речь идет о соблюдении законодательства в сфере безопасности полетов.

Как уточнили в надзорном ведомстве, проведение проверки поручено Санкт-Петербургской и Ленинград-Финляндской транспортным прокуратурам.

По данным СМИ, инцидент произошел в конце минувшей недели. В городе проходила некая вечеринка на воде, и во время нее вертолет исполнил трюк с пролетом под мостом.