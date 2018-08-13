Южноуральская прокуратура через суд потребовала отремонтировать разбитую дорогу в Аше

Прокуратура города Аши потребовала через суд отремонтировать дорогу "Аша - р.п. Кропачево - Шарлаш", которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Установлено, что на участках дороги имеются многочисленные выбоины и просадки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также на дороге отсутствуют дорожные знаки, нет горизонтальной дорожной разметки, не проведена оценка технического состояния дороги.

Решением Советского районного суда Челябинска требование прокурора удовлетворены в полном объеме.