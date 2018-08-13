В Сатке закрыли третий этаж в ТРЦ "Факел"

В торгово-развлекательном центре "Факел" в Сатке нашли множество нарушений пожарной безопасности.

Нарушения были выявлены на 3 этаже ТРЦ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В исковом заявлении в суд прокуратура потребовала сделать в "Факеле" систему пожаротушения, установить противопожарные лестницы, освободить чердак от горючих предметов, на путях эвакуации установить аварийное освещение.

Что касается кинозалов, то их нужно разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.

Суд требования удовлетворил.