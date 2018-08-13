В Петербурге задержаны вандалы, забравшиеся с мангалом на Медного всадника

В Санкт-Петербурге полиция задержала вандалов, который пытались установить мангал на памятнике Петру I на Сенатской площади.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 5 августа поступило сообщение о том, что на Медного всадника забрались двое молодых людей.

Полицейские в ту же ночь задержали хулиганов. В отношении 20-летнего и 32-летнего мужчин составлены протоколы. Они будут обязаны заплатить штраф.

Об акте вандализма на Сенатской площади сообщил также Государственный музей городской скульптуры. На опубликованных фото видно, что мужчины затаскивают мангал на памятник. При этом хулиганов было как минимум четверо.

8 августа полицейские задержали пьяного мужчину, который рвал цветы и венки и бросал их в Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

О вандале заявили в полицию очевидцы. В отношении 36-летнего мужчины также составлен административный протокол за мелкое хулиганство.