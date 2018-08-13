Пермский застройщик израсходовал 51 млн дольщиков не по назначению

Пермский застройщик "СМТ Трест № 14" не смог пройти проверку инспекции Госстройнадзора на предмет расходования денег дольщиков. Краевое ведомство установило, что 51 млн руб., полученный от граждан, был израсходован не по назначению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства Пермского края, инспекция приостановила регистрацию новых договоров на привлечение строителями средств дольщиков. Компания "СМТ Трест № 14" получила предписание об устранении нарушения.

"СМТ Трест № 14", согласно информации с сайта застройщика, возводит ЖК "Новое Двуречье", аппартаменты "Меланж" на ул. Куйбышева и жилой дом на ул Сокольской.