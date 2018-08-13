В горах Алтая группа туристов осталась без снаряжения

В горах Алтая туристы остались без снаряжения.

Как сообщили Накануне.RU в Сибирском региональном центре МЧС РФ, эвакуация людей с вершины Ак-Кем невозможна из-за непогоды. Туристы не травмированы. В настоящее время с ними установлена стабильная связь.

По словам спасателей, люди соорудили укрытие от непогоды. У группы есть запас продуктов и газа, при помощи которого люди топят лёд. Спуститься с вершины самостоятельно туристы не могут, из-за физической усталости.

Туристическая группа из четырех жителей Кемерово осталась без снаряжения на высоте 4,1 тыс. м. На месте их стоянки резко испортилась погода. К месту готов вылететь вертолет Ми-8.