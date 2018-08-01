В озере Чебаркуль утонула 15-летняя школьница: тело до сих пор не нашли

31 июля на озере Чебаркуль неизвестный мужчина на гидроцикле подплыл к двум школьницам и предложил покататься. Одна из девочек согласилась. В какой-то момент гидроцикл перевернулся - мужчина и подросток оказались в воде. Взрослый смог выплыть, а девочка, которая не умела плавать, нет.

Ее тело до сих пор не найдено, ведутся поиски, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что и мужчина, и девочка в момент катания находились на гидроцикле без спасательных жилетов.

Сейчас СК проводит доследственную проверку.