Южноуральские "фронтовики" нашли места слива нечистот в реку Миасс

В Челябинске эксперты ОНФ нашли места слива нечистот в реку Миасс. Владельцы ряда частных домов в деревне Полетаево-2 вывели канализационные трубы в близлежащий водоем.

С жалобами на зловоние и мор рыбы в региональное отделение ОНФ обратились жители деревни, выехав на место и обследовав прибрежную зону, общественники обнаружили незаконные места сливов сточных вод, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

"Канализационные трубы ведут от реки Миасс к строениям 61 и 71 по улице Советской, нумерация ориентировочная, так как на зданиях нет информационных табличек с адресом, номера домов определены нами простым подсчетом. Трубы были скрыты кустами, обнаружить их удалось благодаря спаду воды. Места загрязнения можно определить даже по запаху - в начале деревни есть пляж с достаточно чистой водой и отсутствием посторонних ароматов, в районе этих домов вода меняет прозрачность и появляется характерный запах канализации", - рассказала эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.

Из общения с местными жителями общественники узнали, что к данным домам порядка пяти лет не приезжают ассенизаторские машины, а значит, не происходит очистка выгребных ям и неизвестно, есть ли они. На территории одного из участков находится бассейн, очистка которого происходит с использованием септиков и реагентов. Высока вероятность, что слив воды из искусственного водоема также производится в реку Миасс. Помимо загрязнения экосистемы высоки риски заражения людей, возникновения вспышки инфекционных заболеваний. Ниже по течению расположен местный пляж, излюбленное место отдыха местных жителей.

Эксперты ОНФ намерены сообщить о выявленных фактах в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Челябинскую природоохранную прокуратуру. Также общественники планируют провести совместный рейд с сотрудниками челябинского Рыбнадзора, областных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Челябинской области.