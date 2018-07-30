Сотни жителей Тобольска и Ишима на митинге против пенсионной "реформы" потребовали отставки правительства

В Тюменской области прошла серия митингов против повышения пенсионного возраста. Самыми массовыми оказались акции в Тобольске и Ишиме, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Тобольске собралось 600 участников. Была демонстрация от театра до памятника Менделееву, потом был митинг. В Заводоуковске было 150 человек, Ялуторовске – 100, Голымшаново – 100, Ишиме – 360, что для города очень хорошо. До этого в Тюмени – 400. В итоге в субботу по области было около 1 тыс. 300 человек. Требования – "Нет пенсионной реформе", "Правительство – в отставку", "Президента – в отставку". Но последнее, наверное, не бывает, только импичмент", - рассказала Накануне.RU первый секретарь областного комитета КПРФ Тамара Казанцева.

Персек добавила, что в Заводоуковске звучала информация о том, что люди теряют земельные паи.

"Там нашли какого-то богатого человека, который хочет забрать себе всю землю, где сейчас располагаются пастбища, на которых пасется скот. Люди останутся безо всего", - уточнила Казанцева.

На митинге в Ишиме выступил кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко

Секретарь ишимского горкома КПРФ Константин Шевченко сообщил Накануне.RU, что в митинге участвовало много людей среднего возраста. Большинство выступавших отмечали, что до пенсии просто невозможно будет дожить, да и найти работу в 50 лет в Ишиме очень проблематично, а уж в 60 и вовсе невозможно.

Один из жителей Ишима во время своего выступления отметил, что содержание одной собаки Путина обходится в 6-7 раз больше, чем обычная пенсия. Граждан возмущали траты чиновников на разные необоснованные помпезные проекты, как и высокие зарплаты чиновников и депутатов Государственной и других дум.

Выступление жительницы пригорода Ишима

Так, к примеру, денежное довольствие депутатов Тюменской областной думы со всеми выплатами и премиями составляет почти 400 тыс. руб. в месяц. Во время митинга представители Ишимского городского и районного отделений КПРФ собрали почти 500 подписей против пенсионной "реформы", отметил Шевченко. По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой люди требуют, в частности, от областных депутатов выйти с законодательной инициативой о том, что повышать пенсионный возраст недопустимо.