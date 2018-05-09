Ликвидирован пожар на заводе "Полимерпласт" в Тюмени

Ликвидировано возгорание на заводе "ПолимерПласт" в Тюмени. Сообщение в экстренные службы поступило в 19.53.

"Поступило сообщение о сильном задымлении на заводе, расположенном на улице Бабарынка. По прибытию первых подразделений МЧС, было обнаружено горение кровли крыши на площади 300 квадратных метров. На пожаре работало три звена газодымозащитной службы. В 20.34 была объявлена локализация пожара. Пострадавших нет, внутри никого не было. На месте работало 22 единицы техники", - сообщили в пресс-службе МЧС.