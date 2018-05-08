В Перми прошло торжественное собрание в честь Дня Победы

В Перми прошло торжественное собрание общественности, посвященное празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ветеранов и тружеников тыла чествовал губернатор Пермского края Максим Решетников, об этом Накануне.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации Перми.

На площади перед Дворцом культуры имени Солдатова, где проходило торжество, выстроили экспозицию боевой техники.

"Своим примером, своим опытом вы доказываете, что наша страна способна на подвиг. День Победы нужен нам всем - мы слушаем ваши истории, становимся ближе к нашим детям, передаем им нашу великую историю", - отметил Максим Решетников.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул вклад города Молотов в Великую Победу.

"В эти дни все пермяки от мала до велика, независимо от вероисповедания и национальности объединены общей народной памятью, гордостью за нашу Победу, гордостью за поколение победителей, чувством сопричастности к справедливому делу защиты мира", - сказал Самойлов.

В этом году Пермь отмечает 75-летие создания Уральского добровольческого танкового корпуса - это единственное в мире танковое соединение, которое было создано на добровольные взносы жителей трех областей - Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас Пермский край - прим. ред.), все его оснащение - от танка до солдатской пуговицы, было подарком от трудящихся фронту. Всего было собрано свыше 70 млн рублей за счет сбережения жителей Урала и эвакуированных граждан. На эти деньги были выкуплены боевая техника, вооружение и обмундирование.