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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Новости
08.05.2018 21:15 Мск (23:15 Екб)
общество | Пермский край
В Перми прошло торжественное собрание в честь Дня Победы
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ветераны, поздравление, Пермь (2018) | Фото:gorodperm.ru Виталий Кокшаров

В Перми прошло торжественное собрание общественности, посвященное празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Ветеранов и тружеников тыла чествовал губернатор Пермского края Максим Решетников, об этом Накануне.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации Перми.

На площади перед Дворцом культуры имени Солдатова, где проходило торжество, выстроили экспозицию боевой техники.

"Своим примером, своим опытом вы доказываете, что наша страна способна на подвиг. День Победы нужен нам всем - мы слушаем ваши истории, становимся ближе к нашим детям, передаем им нашу великую историю", - отметил Максим Решетников.

Максим Решетников, ветераны, поздравление(2018)|Фото:gorodperm.ru Виталий Кокшаров

Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул вклад города Молотов в Великую Победу.

"В эти дни все пермяки от мала до велика, независимо от вероисповедания и национальности объединены общей народной памятью, гордостью за нашу Победу, гордостью за поколение победителей, чувством сопричастности к справедливому делу защиты мира", - сказал Самойлов.

ветераны, поздравление, Пермь(2018)|Фото:gorodperm.ru Виталий Кокшаров

В этом году Пермь отмечает 75-летие создания Уральского добровольческого танкового корпуса - это единственное в мире танковое соединение, которое было создано на добровольные взносы жителей трех областей - Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас Пермский край - прим. ред.), все его оснащение - от танка до солдатской пуговицы, было подарком от трудящихся фронту. Всего было собрано свыше 70 млн рублей за счет сбережения жителей Урала и эвакуированных граждан. На эти деньги были выкуплены боевая техника, вооружение и обмундирование.

ветераны, поздравление, Пермь(2018)|Фото:gorodperm.ru Виталий Кокшаров

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08.05.2018 21:15 Мск | Пермь | Михаил Белокрылов
23:15 Екб


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В Перми прошло торжественное собрание в честь Дня Победы
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