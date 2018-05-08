Два игрока "Уралочки" вошли в состав сборной России по волейболу

Два игрока волейбольного клуба "Уралочка" включены в состав национальной сборной России по волейболу – Ксения Парубец (нападающая) и Татьяна Романова (связующая), сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралочки-НТМК".

Ровно через неделю – с 15 по 17 мая сборная команды России выступит в ДИВСе на этапе волейбольной Лиги Наций – Кубке Ельцина 2018. Россиянкам предстоят встречи с командами Аргентины, Нидерландов и Таиланда.

Для женской сборной России под руководством нового главного тренера Вадима Панкова Кубок Ельцина станет ключевым этапом подготовки к финальному турниру чемпионата Мира 2018, который состоится в начале октября в Японии.