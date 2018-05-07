Администрация Миасса подала в Минприроды России заявку на рекультивацию Васильевской свалки

Администрация Миасса отправила в Министерство экологии России заявку на рекультивацию Васильевской свалки. Об этом главе Миассе Геннадию Васькову доложил руководитель управления по экологии и природопользованию МГО Петр Брусянин, сообщили Накануне.RU в городской мэрии.

"Заявка согласована с Росприроднадзором и направлена в Министерство экологии и природных ресурсов. Она нужна для включения отработавшего полигона ТБО в реестр накопленного вреда и получения средств на её рекультивацию", - отметил он.

Свалку закроют после 1 января 2019 года. До этого времени будет расширен карабашский полигон, куда впоследствии и будет свозиться мусор со всего кластера.