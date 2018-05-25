В Туапсе в отделе полиции погиб левый журналист Сергей Рожков

На Кубани в полицейском участке погиб журналист Сергей Рожков.

Как сообщает издание "Рабкор", журналист был обнаружен мёртвым в отделе МВД России по Туапсинскому району еще 6 апреля 2018 г. В участке он находился по причине возбуждения уголовного дела, по которому обвинялся в незаконном проникновении в чужое жилище, попытке изнасилования и угрозе убийства. При этом издание отдельно отмечает, что в последнее время Рожков страдал мочекаменной болезнью.

Адвокат Элина Гарева пишет, что смерть журналиста наступила в результате насилия "со стороны тех, кто находился в ночь с 5 на 6 апреля 2018 г. непосредственно рядом с Сергеем".

"Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти послужила сердечная недостаточность. Однако на сердце Сергей Рожков никогда не жаловался, регулярно переносил на себе тяжести (поскольку жил в горах и средства передвижения у него не было), занимался физическими упражнениями", - пишет она на сайте "Рабкора".

По ее словам, тело Рожкова на территории отдела полиции видела его бабушка. Оно якобы было в луже крови, со следами избиения и со сломанной переносицей.

"Версия родственников состоит в том, что Сергея Рожкова забили до смерти сотрудники правоохранительного учреждения либо иные лица, которые по тем или иным причинам находились в ночное время в указанном учреждении", - пишет Гарева.

Адвокат также утверждает, что в деле Рожкова других доказательств, кроме показаний соседей по дачному участку, нет, при этом отмечает, что с соседями у него были напряженные отношения

"Конфликтные ситуации с соседями у Сергея Рожкова возникали исключительно по бытовым причинам, например, из-за причинения Сергею со стороны соседей материального ущерба: побивание камнями окон, кража предметов для ведения садово-огородных занятий, избиение породистых коз, в связи с чем Сергей писал заявление в надлежащие правоохранительные органы. В итоге, соседи сделали всё, чтобы выжить Сергея с участка", - предполагает Гарева.

Со ссылкой на слова родственников погибшего также утверждается, что все заявления потерпевших - "чистой воды лжесвидетельства, возникшие из зависти к хозяйству".

В конце нулевых Сергей Рожков активно выступал против референдума по поводу объединения города Туапсе и Туапсинского района, поскольку полагал, что он был сфальсифицирован, для того чтобы узаконить строительство нефтеналивного терминала в курортной зоне города.

"В отношении Сергея незамедлительно последовали репрессии. В частности, Сергея Рожкова уволили с работы, а также он был жестоко избит сотрудниками милиции, которые ворвались ночью к нему домой", - сообщает адвокат Гарева.

Приговором Туапсинского районного суда от 26 августа 2008 г. Рожков был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и осужден по части первой статьи 318 УК РФ к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, затем наказание было ужесточено и его отправили в колонию общего режима.